"ترامب": قمة هلسنكي "جيدة للعالم" وليس لروسيا وأمريكا فقط

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن القمة الروسية الأمريكية قمة "جيدة للعالم"، مضيفًا، في تغريدة عبر "تويتر": "محادثات مثمرة وجيدة للعالم، وليس للولايات المتحدة أو روسيا فحسب".



واختتمت القمة الروسية الأمريكية التي استمرت 4 ساعات، في هلسنكي، حيث اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين، فيما أكد ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم، لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.

