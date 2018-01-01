"نقل البرلمان" تنتهى من مناقشة قانون "الملاحة الداخلية".. اليوم

تواصل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، اليوم الثلاثاء؛ مناقشة قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة، بمشاركة مكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع، والزراعة، والشئون الدستورية والتشريعية.



وأكد النائب هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستنتهي خلال اجتماعها اليوم من مناقشة كافة مواد القانون، لافتًا إلى أن المواد المتبقية لا تتعدى 5 مواد فقط.



يُذكر أن اللجنة كانت قد انتهت خلال اجتماعها، أمس الإثنين، من مناقشة 44 مادة، من واقع 49 مادة.