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الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:27 م

ترامب يؤكد "ثقته الكبيرة" في الاستخبارات الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
dostor.org/2251956

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين "ثقته الكبيرة" بأجهزة الاستخبارات الأمريكية، مع أنه كان رفض بعد لقائه فلاديمير بوتين إدانة موسكو لتدخلها في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وهو الأمر الذي أكدته هذه الاستخبارات.

وكتب ترامب في تغريدة "كما قلت اليوم ومرارا قبل ذلك، لدي ثقة كبيرة بعناصري في أجهزة الاستخبارات، إلاّ أنني ومع ذلك، أدرك أنه لبناء مستقبل أفضل لا يمكننا على الدوام الاكتفاء بالتطلع إلى الماضي، وعلينا أن نتفق باعتبارنا الدولتين النوويتين الأكبر عالميًا".

وتعرض ترامب لانتقادات حادة حتى من قبل معسكره الجمهوري، لأنهم يعتبرون أنه اتخذ موقفا اعتبر ملائمًا جدًا لروسيا.

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