ولادة أول "طفل هايفو" لمريضة بأورام الرحم

وضعت سيدة طفلها الأول بعد إتمام شفائها من أورام الرحم المتعددة، وذلك باستخدام تكنولوجيا هايفو لعلاج الأورام دون تدخل جراحي، أو استئصال للرحم، وفيما يعرف عالميا باسم "أطفال هايفو".



تؤكد التقارير الطبية عن السيدة أنها كانت تعاني من وجود أورام متعددة بالرحم تهدد حياتها، وتجعل من عملية الحمل مستحيلة، إلا أنه وبخضوعها للعلاج باستخدام الوسيلة الأحدث في علاج الأورام دون تدخل جراحي عن طريق الأشعة التداخلية وتحت إشراف الأطباء في "هايفو مصر"، تم القضاء على المرض، دون أثار سلبية، حيث تمكنت السيدة التي تبلغ 39 عاما من الحمل والولادة بسلام.



يتمتع طفل الهايفو الأول المولود في 5/7/2018 بصحة جيدة، ومؤشرات نمو طبيعية تمامًا، حسب ما تؤكد المتابعة الطبية له.



وتعد هذه هي الحالة الأولى من حالات إنجاب طفل هايفو بعد علاج الأم من أورام الرحم دون الحاجة لاستئصال الرحم أو إجراء جراحة.



وتشير نتائج الحالات التي تم علاجها من مرض أورام الرحم الليفية من خلال تقنية "هايفو" إلى نسب نجاح تعدت الـ 90%، حيث أثبتت متابعة الحالات تحسنا كبيرا وملحوظا في أعراض المرض من نزيف حاد وإجهاد وأنيميا.