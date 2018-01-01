رئيس الوزراء: الدولة حريصة على توفير الاحتياجات من الدواء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن تطبيق الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحي، للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، وكذا الاطمئنان على موقف توافر الاحتياجات القومية من الأدوية والمستلزمات الطبية.



وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تهدف من خلال الإجراءات الإصلاحية بالقطاع الطبي، إلى إحداث تحسن سريع وملموس يشعر به المواطن في قطاع الصحة، وضمان التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة مقدمي الرعاية الصحية، بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية، وتحسين الصورة الذهنية لمقدمي الرعاية الصحية، والعمل على خفض معدلات النمو السكاني، بما يسهم في رفع النمو الاقتصادي للدولة.



وأشار إلى أهمية سرعة تشكيل الهيئات التي نص عليها قانون التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه سيتم اختيار أفضل الكفاءات في هذه الهيئات، على النحو الذي يمكنها من أداء الدور المنوط بها، لتحقيق أهداف هذه المنظومة في توفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمواطنين، وأن الدولة حريصة على توفير كافة الاحتياجات المحلية من الدواء والأمصال والمستلزمات الطبية.