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الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:38 م

تفاصيل الحكم على المتهمين في "العقاب الثورى"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام محفوظ
dostor.org/2251432

قضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، وبراءة 5 والسجن 10 أعوام لمتهم و15 عامًا لـ3 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العقاب الثورى بحلوان"، فى اتهامهم باستهداف محكمة حلوان وتفجير مطعم شهير وماكينات صرافة.

كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات للمتهم الخامس، انقضاء الدعوى للقيادى محمد كمال، ومتهم آخر لوفاتهما، وقضت بعدم اختصاص نظر الدعوى لـ 20 متهمًا وإحالتهم للجنايات العادية.

وضمت القضية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية للمحكمة العسكرية العليا، القيادى الإخوانى محمد كمال مسئول لجان العمليات النوعية والعناصر المسلحة التابعة لتنظيم الجماعة الإرهابية والمتوفى فى حادث تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء حملة أمنية للقبض عليه بمنطقة البساتين.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحى حلوان وتفجيرات ماكينات صرافة البنك الأهلى وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإدارة التعليمة، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكى، وفرع اتصالات وموبينيل، واغتيال مرشد أمنى.

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