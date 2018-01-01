إنتاج الصلب الصينى يسجل رقمًا قياسيًا

سجلت الصين إنتاجا يوميا قياسيا من الصلب للشهر الثالث على التوالي، مع تهافت المنتجين على الاستفادة من هوامش الربح الكبيرة، رغم اشتداد الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين.



وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الصين، التي تستحوذ على نصف الطاقة الإنتاجية العالمية، أنتجت 80.2 مليون طن من الصلب الخام الشهر الماضي، ويقل ذلك قليلا عن إنتاج الولايات المتحدة في عام 2017 كاملا والبالغ 81.6 مليون طن، حسب بيانات اتحاد الصلب العالمي.



وقد تؤجج البيانات الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة، إذ تتهم الأخيرة وأوروبا الصين بتصدير فائضها من المعدن بأسعار رخيصة بما يضر بمنافسيها، وفق ما ذكرت "رويترز".



وارتفعت صادرات الصين في الشهر الماضي إلى 6.94 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2017، حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما لحماية الصناعات الأمريكية.



وكان إنتاج الصين من الصلب قد ارتفع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6% إلى 451.2 مليون طن.