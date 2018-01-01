إحلال وتجديد محولات كهرباء "غنايم" أسيوط بتكلفة 23 مليون جنيه

أعلن محمد فهمي، رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط، عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطة هندسة الكهرباء، بإحلال وتجديد وإنشاء لوحات توزيع ورفع طاقة محولات القدرة، ونقل وتقسيم مغذيات بنطاق قرى مركز الغنايم للمساهمة في تحسين التيار الكهربي.



وأشار رئيس مركز الغنايم، إلى أنه تم الانتهاء من حلقة الربوة والنصيرات خروج لوحة الربوة، بتكلفة 81 ألف جنيه، ونقل مغذي العزايزة إلى لوحة الربوة، بتكلفة تصل إلى 752 ألف جنيه، فضلًا عن نقل أحمال كوم أسفحت وجناين مدينة الغنايم وأولاد محمد إلى لوحة الربوة، بتكلفة 845 ألف جنيه، وتقسيم مغذي المشايعة إلى مغذيين قبلي وبحري ونقل لوحة المشايعة قبلي إلى لوحة الربوة، بتكلفة 931 ألف جنيه.



