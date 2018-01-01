القاهرة : الإثنين 16 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

منوعات
الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:05 ص

وصفك لزوجك بـ "الأصلع" جريمة تكلف كثيرًا بتركيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2250853

قضت محكمة تركية بحرمان امرأة من تعويض مادي عقب طلاقها، وذلك لمناداة زوجها بــ"الأصلع"، الأمر الذي دفع الزوج إلى طلب الانفصال عنها،وذكرت الصحف أن محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أصدرت مؤخرا توجيهات جديدة للفصل في قضايا الطلاق، والتي يدعي فيها أحد الزوجين تعرضه للإساءة من قبل الطرف الآخر، سواء كان ذلك لفظيا أو ماديا.

وتطبيقا لهذه التوجيهات، أصدرت محكمة قرارا يمنح زوجة تعويضا ماليا لتحملها إهانات والدة زوجها، بعد طلاقها.

ولم تكتمل فرحة المطلقة بالتعويض المالي، حيث ألغت الدائرة القانونية الثانية للمحكمة العليا للاستئناف قرار المحكمة الابتدائية، متذرعة بأن الرجل كان يتعرض للإهانة من جانب طليقته.

وجاء في حكم الاستئناف النهائي: "نعتت المرأة زوجها بالأصلع على الملأ، وهو ما يعد ازدراء وإهانة".

ونقلت الصحيفة التركية عن القاضي المسؤول عن القضية قوله: "كلا الشخصين كانا متعادلين في الإهانات والعيوب خلال فترة الزواج، ما يعني عدم إلزام أي منهما بدفع تعويضات للطرف الآخر".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نقل "مارادونا" إلى المستشفى بعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا

منذ أقل من شهر

مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم والقنوات الناقلة لها

منذ أقل من شهر

رئيس تحرير العالم.. "فيسبوك" تطلق مجلة ورقية لـ"الأثرياء" فى 5 دول أوروبية

منذ أقل من شهر

الفراش المقدس.. مغنٍّ أمريكى يدعو لـ«عبادة الجنس».. و«نيوزويك»: أصولها فرعونية

منذ شهر

رسام اللاعبين بالفن القبطي: كوبر منقذ.. صلاح ملك.. والننى مقاتل

منذ شهر

الكويت تساند "الفراعنة" بـ"تحيا مصر"

الآن

الأرصاد: طقس اليوم حار.. العظمى بالقاهرة 37 درجة

سعر الدولار اليوم الإثنين 16/ 7/ 2018

اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش الاتفاقيات الخاصة بالقروض

مقتل 12 مدنيًا على الأقل فى هجوم مسلح بمالى

الأكثر قراءة

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين على هامش الاحتفالات فى فرنسا

ألبومات الصور

الجماهير الفرنسية تحتفل داخل المركز الثقافي في وسط البلد

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين على هامش الاحتفالات فى فرنسا

كشكول

500 طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

أمين "البحوث الإسلامية": نرسل بعثات لدول العالم للتعليم والتوعية

نائب رئيس جامعة الأزهر: نطوِّر أفكارنا لخدمة العملية البحثية

ننشر صور أوائل الثانوية الأزهرية "كفيف" في غزة

"هندسة عين شمس" تطور مدرجاتها استعدادا للعام الدراسي الجديد

الأمصار

تعرف على هوية مقتحمي نهائي كأس العالم روسيا 2018 "صور"

استمرار الاحتجاجات في العراق ومقتل 3 وإصابة 160 آخرين

بالسلاسل الحديدية والسم.. تعرف على أغرب طرق الحفاظ على الكتب!

الـ24 ساعة الآولى..تؤكد تفوق محمد رمضان على تامر حسني "فيديو"

لاعبو منتخب فرنسا يدمروا غرف خلع الملابس بعد التتويج "فيديو"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

قرويون في إندونيسيا يقتلون قرابة 300 تمساح في هجوم انتقامي

وصفك لزوجك بـ "الأصلع" جريمة تكلف كثيرًا بتركيا

العلماء يحذرون من خطر ارتفاع الحرارة على الدماغ

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎