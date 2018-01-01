جزيرة "الأفاعى العمياء" فى أستراليا.. النوارس تنتقم لصغارها

مجموعة من أفعى النمر تبدو أنها تعاني من وقت عصيب، العديد منهم مصابون بجروح في الرأس وواحد من كل عشرة مصابون بالعمى، لكن يبدو أن هذا لا يعيقهم عن العثور على وجبة جيدة.



تعيش الثعابين بالقرب من مستعمرة من طيور النورس الفضية التي تتكاثر على مدار العام، لذا تكون وجبة غذائية للأفاعي تعطي إمدادات ثابتة من اللحوم الطازجة، لكن النوارس تدافع ببسالة عن صغارها، وبالمناقير تطعن الثعابين بقوة وكثيرا من هذه الطعنات ما تذهب مباشرة لرأس الثعبان وتصيب العين، لكن حتى مع فقدان البصر، هذه الثعابين الجائعة لا تزال قادرة على التقاط فرخ لذيذ أو اثنين بفضل ألسنتهم المتشعبة المثيرة للإعجاب التي يستخدمونها لمتابعة الروائح، وفقا لـ"بي بي سي إيرث".



ربما يكون معظم الأستراليين قد سمعوا عن جزيرة روتنيست، التي تشتهر بصورها المبهرة والمنتشرة، لكن الكثيرين لم يكونوا يعرفون جزيرة أخرى على الرغم من ادعاء الشهرة، وهي جزيرة كارنا، التي تقع على بعد 10 كيلومترات قبالة ساحل فريمانتل، لديها واحدة من أكثر الجزر كثافة لثعابين النمور الميتة في العالم، وكثير منها أعمى، تبلغ مساحة الجزيرة 19 هكتارًا فقط (47 فدانًا)، وبها حوالي 400 ثعبان نمر ناضج.



لكن كيف وصلت الثعابين إلى هناك في المقام الأول هو شيء يغلفه الغموض، تقول الدكتورة ميتشيل ليديمان، عالمة الأحياء، إن السبب الأكثر علمية هو ارتفاع منسوب مياه البحر ساعد في تهجير الثعابين إلى الجزيرة، أو الثعابين قدمت سابحة في كارناك من جاردين آيلند المجاورة.