فى عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن أحمد السعدنى

يحتفل الفنان أحمد السعدني، بعيد ميلاده، اليوم الإثنين الموافق 16 يوليو، حيث إنه ابن الفنان صلاح السعدني، وولد في 16 يوليو عام 1979.



وفي عيد ميلاده ترصد "الدستور" أهم المعلومات عنه:



- ابن الممثل صلاح السعدني، الذي منحه فرصة التمثيل معه في أحد مسلسلاته "رجل في زمن العولمة".



- أثبت نجاحًا كبيرًا في أول مسلسل له "رجل في زمن العولمة".



- ظل بعدها حبيسًا للتلفزيون لفترة كبيرة.



- منحه الفنان عادل إمام الفرصة في فيلم "مرجان أحمد مرجان"؛ ليتألق وينطلق بعدها في السينما محققًا نجاحًا تلو الآخر.



- من أهم أعماله مسلسلات: "أفراح القبة، سطوا السطح، وعد، الكبريت الأحمر".



- في أخر الأزمات التي أثيرت حوله هاجم الفنان أحمد السعدني زميله محمد رمضان بعد أن نشر الأخير فيديو له بداخل سيارته الفيراري عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليه، قائلا: «الحمد لله على أعلى نسبة مشاهدة لـ نسرالصعيد (إياك تفكر تسبق الفيراري) ثقة في لله نجاح ولا عزاء للأغبياء»،

ويبدو أن هذا التعليق قد استفز السعدني فقرر الرد عليه بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، متسائلًا: «في فنان يكتب لزملائه لا عزاء للأغبياء».