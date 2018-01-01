رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة التصدي للاعتداءات على مؤسسات الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، ضرورة التصدي للاعتداءات على مؤسسات الدولة، قائلًا: "من لا يتصدى للدفاع عن مؤسسات الدولة يعتبر متخاذلًا".

وقال العبادي- خلال كلمته أمام الوزراء الأمنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن معركتنا الرئيسية هو أن نكون على أهبة الاستعداد للتصدي للإرهابيين.

وأضاف: "نحتاج إلى معلومات استخبارية دقيقة لعزل المواطنين الحقيقيين الذين يطالبون بحقوقهم عمن يعتدون على مؤسسات الدولة ويحرقونها"، مشيرًا إلى أن هناك جهات من الجريمة المنظمة تحاول صب الزيت على النار.

