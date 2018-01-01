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الثقافة
الأحد 15/يوليه/2018 - 12:36 ص

غدًا.. ورشة الزيتون تحتفى بـ سعيد نوح

سعيد نوح
سعيد نوح
نضال ممدوح
dostor.org/2249430

على خلفية الجدل الذي أثارته جوائز الدولة في دورتها الأخيرة، وفوز الكاتب أحمد مراد بجائزة التفوق، وإقصاء أسماء كبيرة ولامعة في مجال الإبداع الأدبي مثل: الروائي سعيد نوح والروائي محمد إبراهيم طه والشاعر مسعود شومان وآخرون، تقيم ورشة الزيتون الأدبية عدة احتفالات بهذه القامات الكبيرة.

ففي محاولة للانتصار للإبداع الجاد، يحل الكاتب سعيد نوح ضيفا علي ورشة الزيتون الأدبية، في تمام الساعة السابعة من مساء، غد الإثنين.

وتقام احتفالية كبرى بالروائي والقاص سعيد نوح الحاصل مؤخرا على جائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الأدباء، للاحتفاء به ومناقشة إبداعه الروائي والقصصي، ويشارك في الاحتفالية العديد من النقاد والمبدعين منهم: الأكاديمي الدكتور سعيد شوقي، والشاعر والأكاديمي الدكتور حسام جايل، والشاعر كريم عبد السلام، والشاعر محمود الحلواني، والروائي والسيناريست محمد رفيع، ويدير الندوة القاص أسامة ريان.

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