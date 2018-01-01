الفانتازيا تسيطر على البرومو الرسمى لـ"Replicas" (فيديو)

حالة من الفانتازيا والغموض سيطرت على البرومو الدعائي الرسمي لفيلم الخيال العلمي "Replicas" الذي طرحته الشركة المنتجة للعم، ومن المقرر طرحه يوم 13 سبتمبر بدور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتدور قصة الفيلم حول عالم بيولوجى اصطناعى جرئ بعد حادث سيارة أدى إلى قتل عائلته، ويحاول أن يقوم بجميع التجارب التي تعيدهم مجددا إلى الحياة، ولن يتوقفه أي شيء حتى لو كان ذلك يعنى محاولة السيطرة على مختبر تسيطر عليه الحكومة.



