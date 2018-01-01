القاهرة : الجمعة 13 يوليه 2018
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الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:04 م

تفاصيل انتحار طالب شنقًا وطالبة بالسم بسبب نتيجة الثانوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2248151

انتحرت طالبة بالثانوية العامة، فى البحيرة، بتناول حبوب سامة لحفظ الغلال لرسوبها، كما انتحر طالب فى المنيا شنقا، لحصوله على مجموع ضعيف.‏
كان اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مستشفى دمنهور التعليمى، بوصول ٤ طالبات بالثانوية تناولن حبوبًا سامة وسم فئران، وتوفيت إحداهن فور وصولها، فيما تمت ‏إحالة الأخريات إلى مركز السموم بالإسكندرية.‏
وكشفت التحريات عن أن الفتيات أقدمن على الانتحار بسبب رسوبهن فى الثانوية العامة.‏
وفى المنيا، انتحر الطالب «عبدالله. م. ع- ١٨ عامًا»، من إحدى القرى التابعة لمركز المنيا، عقب حصوله على مجموع ضعيف فى الثانوية. ‏
وأفادت التحريات بأن الطالب مر بظروف نفسية سيئة، بعد أن فشل فى الحصول على مجموع كبير، ونشبت خلافات بينه وبين أسرته، فتوجه إلى غرفته وشنق نفسه، ليلقى مصرعه فى الحال، وتحرر ‏محضر بالواقعة، وتم إيداع جثة الطالب مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة.‏

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