فيديو| لحظة وصول مصابي "قطار البدرشين" لمستشفى الهرم

استقبل مستشفى "الهرم"، منذ قليل، 23 حالة مصابة في حادث انقلاب قطار الركاب رقم "986"، بمنطقة البدرشين، وتدرجت الإصابات بين المتوسطة والطفيفة بالكدمات والكسور، فيما توجد حالة واحدة في العناية المركزة.



وأكد مصدر مسئول بالمستشفى أنهم لم يتلقوا أي حالات وفيات حتى الآن، مما ينبئ بأن الحادث لم يسفر عنه وقوع وفيات.

وخرج قطار الركاب رقم "986" القادم من القاهرة باتجاه محافظة قنا عن القضبان، ظُهر اليوم الجمعة، أمام محطة "المرازيق" بمدينة البدرشين، فى محافظة الجيزة، ما أدى لانقلاب 5 عربات.

