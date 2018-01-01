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الخميس 12/يوليه/2018 - 03:33 م

الجيش السوري يدخل جميع أحياء "درعا"

الجيش السوري
الجيش السوري
نيفين أشرف
dostor.org/2246805

أكد مصدر ميداني سوري أن قوات الجيش السوري دخلت جميع الأحياء السكنية في مدينة درعا، جنوبي سوريا، التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة.

وقال المصدر، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" الروسية الإخبارية: "القوات السورية تدخل جميع الأحياء التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة في درعا المدينة".

وأضاف المصدر أن الترتيبات تجري حاليًا لرفع العلم السوري في ساحات المدينة، تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها.

وتأتي سيطرة الدولة السورية على مدينة درعا، ومساحات واسعة من ريفها، نتيجة عملية عسكرية واسعة النطاق شنها الجيش السوري في الخامس عشر من يونيو الماضي، بالتزامن مع إطلاق الحكومة السورية عملية مصالحة انضمت إليها معظم البلدات.

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