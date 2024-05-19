الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالفوز بلقب الكونفيدرالية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

شهد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة من استاد القاهرة الدولى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية التى شهدت فوز نادي الزمالك على نظيره المغربي فريق نهضة بركان بكأس البطولة الكونفيدرالية.

وعقب انتهاء المباراة حرص الدكتور أشرف صبحي على تهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب واللاعبين، وذلك بعد تغلب الزمالك بمجموع المباراتين

وأعرب وزير الرياضة عن تقديره للأداء والإنجاز الذي حققه الفريق، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهرت في أداء اللاعبين، مؤكدًا أن هذا التتويج باللقب يعكس التفوق والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون، ويعزز مكانته كأحد أبرز الأندية الرياضية في القارة الإفريقية، مؤكدا تمنياته للنادي الأهلى بالفوز بلقب بطولة الأبطال الإفريقية خلال مباراة العودة أمام فريق الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولى أيضا يوم السبت المقبل لتكتمل سعادة جماهير كرة القدم المصرية ولتكون بطولة السوبر الافريقي بين قطبي الكرة المصرية إضافة إلى ما تمثله من دافعا للمنتخب المصري خلال مبارياته المقبلة فى تصفيات كاس العالم والمقرر لها شهر يونيو المقبل.

وتوج الزمالك باللقب بعد ان انتهت مباراة العودة بتغلب نادي الزمالك بهدف دون رد، فيما انتهت مباراة الاياب بنتيجة 2-1 لصالح نهضة بركان، لتكون النتيجة الاجمالية 2-2 والفوز بأفضلية الهدف فى مباراة الذهاب.

المقاولون يهنئ الزمالك بالكونفدرالية 

وقدم مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح بخالص التهنئة لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب والجهاز الفني واللاعبين والجماهير بفوز فريق النادي بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويوجه مجلس إدارة المقاولون العرب التحية للاعبي الزمالك وجماهيره على المستوى الجيد والمظهر الحضاري والمشرف لمصر والكرة المصرية في الملعب والمدرجات متمنيا التوفيق للكرة المصرية فيما هو قادم وأن يستكمل النادي الأهلي التفوق المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وزير الرياضة وزير الرياضة يهنئ نادي الزمالك الزمالك بالفوز بالكونفدرالية الافريقية وزير الرياضة يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الافريقية

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