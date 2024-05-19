"الاتصالات" تطلق مبادرة تدريب جديدة لأمن المعلومات لطلبة الجامعات

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات اليوم الأحد، إطلاق وزارة الاتصالات مبادرة تدريب جديدة على المهارات السيبرانية لألف مستفيد من طلبة الجامعات سنويًا؛ بهدف خلق جيل جديد قادر على التعامل مع تحديات العصر وبناء قدرات الشباب في مجال الأمن السيبراني وتأمين المعلومات بعد تزويدهم بأساسيات تأمين المعلومات.



مبادرة مهارات سيبرانية لطلبة الجامعات

وأكد وزير الاتصالات، أن المبادرة تستهدف تعزيز قدرات شباب وخريجي الجامعات على سد الفجوة التشغيلية في مجال الأمن السيبراني وتلبية احتياجات سوق العمل من الشباب المصري الذي يتميز بكفاءاته التدريبية وقدراته المهنية.

وقال الوزير، إن المبادرة تستهدف تأهيل الطلاب على أحدث مهارات تقنيات الأمن السيبراني بمعامل الجامعات المختلفة، ورفع كفاءتهم التعليمية، عبر تخصيص برامج تدريبية على أعلى مستوى، تمدهم بالمعارف الأمنية المتقدمة، وتسهم في تشكيل وعي سيبراني دقيق لديهم.

في سياق متصل، نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سلسلة من محاضرات التوعية حول التمكين الاقتصادي الرقمي وذلك في إطار جهودها لتمكين الشباب ودعم مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.



وتأتي هذه المحاضرات تنفيذًا لمحور "بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية" بمبادرة "حياة كريمة رقمية" التي أطلقتها الوزارة، وتهدف إلى تعريف الشباب بمفهوم التمكين الاقتصادي الرقمي وأهميته للعمل على خلق ثقافة جديدة بالمجتمعات القروية تؤيد قبول فرص العمل الحُر والعمل عن بُعد من خلال تزويدهم بالمعرفة اللازمة للانخراط في هذا المجال.



وتهدف المحاضرات إلى نشر الوعي بمفهوم التمكين الاقتصادي الرقمي وأهميته للشباب، وتعريف الشباب بمجال العمل الحُر وأنواعه ومزاياه وتحدياته، وإطلاع الشباب على أشهر منصات العمل الحُر وكيفية التسجيل عليها، وتزويد الشباب بالمعرفة اللازمة للنجاح في العمل الحُر.



وبلغ إجمالي عدد المشاركين في المحاضرات 1075 من الشباب بالقرى المستهدفة للمبادرة في 12 محافظة، هي البحيرة والأقصر وأسيوط والشرقية والدقهلية والجيزة وبني سويف والمنيا والمنوفية وكفر الشيخ وسوهاج ودمياط.



وتأتي هذه المحاضرات ضمن جهود التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوصول إلى المواطن المصري بكافة المحافظات وبهدف الوصول إلى أكبر عدد من الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي.