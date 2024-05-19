الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج للمحاكمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة المرج، اليوم، 3 متهمين لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج.

وأقرَّ المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وأقرَّوا بسرقة 6 شقق سكنية بذات الأسلوب.

كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقرَّوا بارتكاب وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المرج الإجراءات القانونية سرقة نيابة المرج حبس

مواد متعلقة

النيابة تحيل عصابة سرقة إطارات السيارات في التجمع الخامس للمحاكمة

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

محافظ سوهاج: تلقي أكثر من 8000 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا