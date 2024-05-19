إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج للمحاكمة

أحالت نيابة المرج، اليوم، 3 متهمين لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج.

وأقرَّ المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وأقرَّوا بسرقة 6 شقق سكنية بذات الأسلوب.

كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقرَّوا بارتكاب وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.