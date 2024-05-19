أحمد لاشين لـ"الشاهد": إيران لم تقدم دعما واضحا لأزمة غزة

أوضح الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الأداب بجامعة عين شمس، إيران لم تقدم دعمًا واضحًا لأزمة غزة، وفلسطين ملف مصري من الأساس.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": الخلايا الإرهابية نشطت وزادت عالميًا بنسبة 9% وإقليميًا 75%.

وأشار إلى أن العدوان على غزة أسفر عن زيادة في النشاط الإرهابي في المنطقة مثل سوريا والعراق.

وأكد أن مساحة التسليح في إيران لا تتناسب مع ما يحدث في الداخل الإيراني.

وتابع: "التيار المعارض في إيران يأخذ شكل مختلف، والمعارضة في إيران تأخذ أشكال مختلفة وليس هو الشكل الكلاسيكي للمعارضة، والموجود في إيران هو معارضة من الداخل من داخل النظام فيه وهو التيار المعتدل فيه، والتي تعرف بالمعارضة من الداخل، وهناك معارضة خارجية وهو التيار الثقافي أو الشبة ليبرالي نسبي والذي لديه بقاء داخل الحياة الثقافية في إيران".