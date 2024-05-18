السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد لاشين لـ"الشاهد": الخطاب السياسى والإعلامى لإيران اختلف بعد 7 أكتوبر

أحمد لاشين
أحمد لاشين

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن إيران حتى وقتنا الحالي، من مصلحتها الكاملة أن تظل الأمور مشتعلة في الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الخطاب الإعلامي إيرانيًا في الفترة الماضية اختلف، في البدايات كان هناك عنصران، العنصر الأول في بداية 7 أكتوبر وأزمتها كان المتصدر طوال الوقت قضية غزة والحفاظ على القضية الفلسطينية والمتاجرة بفلسطين في الداخل الإيراني".

وتابع: "بعدها الحرس الثوري تدخل في الأمر وأصبح الحرس الثوري متصدرًا إعلاميًا وسياسيًا، وبدأ يتكلم عن الدعاية الوطنية والقوى الشمولية لإيران والتخلي عن القضية الفلسطينية، وعندما لاحظ النظام في إيران الحرس الثوري هو المتصدر والمتحدث طوال الوقت وأن المغامرة العسكرية التي فعلها إرضاء لقيادات الحرس الثوري".

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