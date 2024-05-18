السبت 18 مايو 2024
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محمد قشقوش: مصر فى طريقها إلى إحياء الجهد السياسى بالتنسيق مع جنوب إفريقيا

محمد قشقوش
محمد قشقوش

أكد اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر عازمة بشكل كبير جدًا على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية رغم كل الشائعات والمغالطات التي روجها الإعلام الإسرائيلي.

وقال اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر في طريقها إلى إحياء الجهد السياسي بالتنسيق مع جنوب إفريقيا.

وأضاف أنه ليس غريبًا على الثعلب الإسرائيلي أن يلوي الحقائق ويقول غير ما يجب أن يقول، موضحًا أن مصر قامت بهذا الدور ومصر في طريقها إلى دعم الجهد السياسي والاستراتيجي بالتنسيق مع جنوب إفريقيا.

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