ميكنة 4 آلاف وحدة صحية.. واعتماد الذكاء الاصطناعى فى المستشفيات

كشف المهندس الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى، عن أنه سيجرى الانتهاء من ميكنة ٥٠٠ وحدة رعاية أساسية خلال ٦ أشهر من «إنهاء البت المالى»، واكتمال رقمنة ٤ آلاف وحدة صحية خلال عامين أو ٣ أعوام.

وأوضح «عبدالعليم»، فى حوار مع «الدستور»، أن عملية التحول الرقمى تتضمن تأهيل الكوادر البشرية وميكنة المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية والخدمات المقدمة فى كل الوحدات، وإنشاء مراكز لدعم واتخاذ القرار، مؤكدًا أن المبادرات الرئاسية كلها مميكنة، وأسهمت فى تغيير الأوضاع الصحية للأفضل.

ولفت إلى إنشاء وحدة للأمن السيبرانى جرى تدريب أعضائها لتأمين المعلومات، وتشكيل مجموعة لإنشاء برامج متخصصة لخدمة وزارة الصحة.

■ بداية.. ما مستجدات تطبيق التحول الرقمى بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة؟

- جرى العمل على أكثر من محور بالتوازى بهدف تطبيق استراتيجية التحول الرقمى، أولها تأهيل الكوادر البشرية، وميكنة وحدات الرعاية الأساسية والخدمات المقدمة فى كل الوحدات، وميكنة المستشفيات، وإنشاء مراكز لدعم واتخاذ القرار.

وبشأن تأهيل الكوادر البشرية فقد أنشأنا وحدة للأمن السيبرانى، تضم مجموعة عمل متخصصة جرى تدريبها بشكل مكثف فى مجال تأمين المعلومات، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة.

كما جرى تشكيل مجموعة عمل أخرى، تم تدريبها على نظم المعلومات الجغرافية لتكون قادرة على تطبيق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة على خرائط تفاعلية، على أن تكون مربوطة بقواعد البيانات بشكل يضمن تحديث الخرائط بشكل لحظى.

وهناك مجموعة أخرى متخصصة فى إنشاء برامج لخدمة وزارة الصحة، مثل البرامج الخاصة بتسجيل بيانات الوافدين من السودان وغزة وحالاتهم بالتفصيل والمستشفيات التى يتلقون فيها الخدمة الطبية، ونوع الخدمة الطبية المقدمة لهم، وهناك مجموعة عمل أخيرة متخصصة فى المنظومة الصحية المطبقة فى المستشفيات أو وحدات الرعاية الصحية.

■ ما الإجراءات المتبعة لميكنة وحدات الرعاية الأساسية؟

- نستهدف ميكنة أكثر من ٤ آلاف وحدة صحية فى محافظات الجمهورية، غير المطبق بها منظومة التأمين الصحى الشامل، التى تقدم خدمات للمواطنين، بعضها مميكن بالفعل، مثل خدمات المبادرات الرئاسية وخدمات التطعيمات، ونعمل على ميكنة باقى الخدمات الطبية المقدمة فى العيادات الطبية، ومتابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية، وخدمات صرف الدواء وألبان الأطفال.

وبالفعل جرى العمل على تلك المحاور بأكثر من طريقة؛ مثلًا خدمة صرف الألبان أصبحت مميكنة فى ٢٥١ مركزًا على مستوى الجمهورية، التى تغطى كل الإدارات الصحية بكل المحافظات كمرحلة أولى، ونتوسع حاليًا فى المرحلة الثانية لميكنة ١٠٠٤ وحدات صحية، ثم تغطية كل المراكز المخصصة لصرف ألبان الأطفال بالجمهورية.

كما شملت ميكنة منظومة الألبان إصدار تقرير مركزى بعدد المستحقين من الأطفال فى كل لجنة صرف فى كل الإدارات الطبية، وعدد الزيارات، وعدد عبوات الألبان المصروفة من كل نوع، ووضع دراسة للألبان العلاجية، ولدينا تحدٍ فيها؛ إذ إن معظم مراكز الصرف فى المستشفيات الجامعية، ونسعى لوضع منظومة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وتطبيقها على المراكز التابعة لوزارة الصحة والجامعة.

كما جرى وضع نموذج مجانى لميكنة ١٣ مركزًا بالتعاون مع إحدى الشركات، إضافة إلى ميكنة ٩ مراكز أخرى فى قنا بالتعاون مع شركة أخرى، وتم طرح كراسة شروط لميكنة ٥٠٠ وحدة على مستوى الجمهورية، وجارٍ الانتهاء من البت الفنى والبت المالى، ثم ستجرى ميكنة باقى الوحدات الصحية على التوالى بنفس الطريقة.

■ متى ستنتهى أعمال ميكنة الوحدات الصحية؟

- من المقرر الانتهاء من ميكنة ٥٠٠ وحدة رعاية أساسية خلال ٦ أشهر من انتهاء البت المالى، ومن أصعب خطوات تطبيق الميكنة هو تدريب العاملين على الميكنة والتعامل مع منظومة التحول الرقمى، ومن المقرر الانتهاء من ميكنة كل الوحدات الصحية، البالغ عددها نحو ٤٠٠٠ وحدة صحية، خلال عامين أو ٣ أعوام على الأكثر، إذا لم تواجهنا أى تحديات عند التطبيق.

■ كيف يجرى العمل بمحور المستشفيات؟

- جرى وضع منظومة عمل صحية لإدارة المنشآت الصحية، بالتعاون مع ٤ شركات متخصصة، لوضع ٤ نماذج مختلفة مطبقة فى المستشفيات؛ وذلك لخدمة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وسنستغل إمكانات الشبكة الوطنية فى توفير الربط بين المستشفيات، سواء كان ربطًا سلكيًا أو لا سلكيًا، لتشغيل المستشفيات بشكل مركزى.

لذلك جرى وضع منظومات صحية مركزية من أكثر من شركة، وتجربة تلك النظم فى مستشفى العاصمة الإدارية، وحاليًا تعمل بشكل مميكن بالكامل بمنظومة لإحدى الشركات، ولديها حاليًا التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعى، كما تم تطبيق نموذج ميكنة فى مستشفى العلمين والانتهاء من ميكنة ٨٠٪ من الخدمات به، إضافة إلى مستشفيات القاهرة الفاطمية والشيخ زايد التخصصى.

وتتيح ميكنة المستشفيات معرفة نسب الترددات والإشغال، وتوفير ملف صحى للمريض لمعرفة تاريخه المرضى ونسب صرف الأدوية بشكل مركزى، كما تسهل تقديم الخدمة الطبية داخل المنشأة الصحية.

■ متى سيكون لدى الوزارة خريطة صحية مميكنة للمستشفيات؟ وهل الأمر مرتبط بتعميم منظومة التأمين الصحى الشامل؟

- سننتهى من الخريطة قبل الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات، لأن الوزارة لديها أكثر من منظومة صحية نشطة، فمثلًا كل المبادرات الرئاسية مميكنة، وكذلك منظومة قوائم الانتظار، التى تضم منظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، وبالتالى فإن ٥٠٪ من ملفات المواطن المصرى مميكنة، إضافة إلى أن الوزارة لديها ١٢ مركز أورام مميكنة بشكل كامل مركزيًا، فضلًا عن ميكنة المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، وربطها بسيستم لربط كل المنظومات الصحية بعضها ببعض، التى من خلالها ستكون لدينا خريطة متكاملة للمنظومة الصحية بكل محافظات الجمهورية.

■ ما مستجدات ملف ميكنة المكاتب الصحية؟

- تمت ميكنتها بشكل كامل، وجميع الخدمات المقدمة بها حاليًا تتم بشكل مميكن، وأبرزها تسجيل المواليد والوفيات لحظيًا، الأمر الذى ساعد فى القضاء على التلاعب، خاصة فيما يتعلق بإعلان الوراثة بالبنوك، واستمرار صرف المعاشات لغير المستحقين، أو استغلال أسماء متوفين فى عمل حسابات وهمية. كما جرت ميكنة منظومة التطعيمات الإجبارية والدورية والموسمية بشكل كامل، وتعاونت الوزارة مع وزارة التخطيط لتفعيل خدمة الرسائل النصية؛ لتذكير أولياء الأمور بالتطعيمات الإجبارية للأطفال حديثى الولادة، إذ يجرى إرسال رسالة نصية تذكيرية قبل الموعد المحدد بـ٤٨ ساعة.

■ وماذا عن سلاسل الإمداد؟

- جرت ميكنتها بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، منذ ٣ أشهر تقريبًا، وأصبحت هناك سيطرة تامة على مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية بالوزارة. ونسعى مستقبلًا لميكنة منظومة صرف الأدوية والمستلزمات الطبية للمريض، التى سيجرى الانتهاء منها بالتزامن مع ميكنة كل وحدات الرعاية الأساسية فى المحافظات.

■ كيف يتم تسجيل الوافدين من غزة والسودان؟

- طورنا برنامجًا لتسجيل كل بيانات الوافدين من السودان على الحدود، وكذلك تسجيل المترددين على المنشآت الصحية ونوعية الخدمات التى تلقوها، وبالتالى أصبح لدينا ملف طبى متكامل لهم.

وبالنسبة للجرحى والمصابين الوافدين من غزة، فتوجيهات القيادة السياسية شددت على أن تبذل وزارة الصحة والسكان كل جهدها لتقديم الخدمة الصحية اللازمة، ويجرى استقبالهم هم ومرافقوهم فى مستشفيات وزارة الصحة، وبالتالى استلزم الأمر وجود منظومة لتسجيل الوافدين من غزة لتلقى العلاج، وتسجيل الخدمات الطبية التى قُدمت لهم وتطورات الحالة الصحية.

■ هل سنشهد استخدام الذكاء الاصطناعى فى المستشفيات؟

- هناك بعض المستشفيات المطبقة بها تقنية الذكاء الاصطناعى، أبرزها مستشفى العاصمة الإدارية، الذى يضم «أسورة ذكية» للمرضى، ويجرى التفاعل معها مركزيًا من خلال البيانات المدونة عليها، إضافة إلى وضع كاميرات داخل المستشفى معتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وهو ما نسعى لتطبيقه فى كل مستشفيات الجمهورية.

■ متى سيجرى تطوير موقع الوزارة؟

- نعمل على محورين، أولهما تحديث الموقع الحالى من خلال وضع إرشادات صحية مستمرة للمواطنين، كما نعمل بالتوازى على إنشاء موقع جديد بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وجارٍ العمل عليه قريبًا.