السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": دور مصر ثابت فى دعم القضية الفلسطينية

غزة
غزة

أوضح الدكتور راضي حماد،  السياسي الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر منذ احتلال الأراضي الفلسطينية باستخدام الأكاذيب المدعومة من آلته الإعلامية وتحويل الحقائق، متوهمًا بأنه يمكنه إنهاء القضية الفلسطينية وإضعاف الدور المصري الرائد في دعم الشعب الفلسطيني.

 

وأضاف حماد، في تصريحات لـ"الدستور": ولكن تبين أن هذه السياسات أدت بالعكس من المتوقع، حيث أشعلت المشاعر ودفعت العديد من الجهات الغربية لدعم قضيتنا ورفض سياسات الاحتلال.

 

وأشار حماد إلى أن آخر هذه الأكاذيب، والتي تأتي ضمن محاولات لتحويل الانتباه عن جرائم العدو في غزة، تتعلق باتهام السلطات المصرية برفض إعادة فتح حدودها مع غزة ومنع دخول المساعدات، ما نفته القيادة المصرية بشدة، مؤكدة على مواقفها الثابتة بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

 

وأخيرًا، أشار إلى أن هذه الحرب ستبقى استثنائية كنقطة تحول في الصراع الفلسطيني الصهيوني، مؤكدًا أن لها تأثيرًا على الوضع الجيوسياسي والأبعاد الإقليمية، وأكد على دور مصر البارز في دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.

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