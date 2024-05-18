السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم: استحداث مادة "الوعي الوطني" للمرحلة الإعدادية

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال زيارتة لمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن إضافة مادة جديدة بالمرحلة الإعدادية تحت اسم “الوعي الوطني”.

أوضح حجازي أن وزارة التربية والتعليم اهتمت أيضا بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

وفي سياق متصل، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، اليوم السبت، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام منضبطة جدًا بدون ألغاز.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، يرافقه محافظ بورسعيد عادل الغضبان، سير امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية.

كما كشف الدكتور رضا حجازي ملامح نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد الذي سيطبق ويُعلن عنه خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير، فى كلمته، إلى أنه سيتم تطوير مرحلة الثانوية العامة بالكامل بصورة شاملة بناء على توجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن نظام الثانوية العامة الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إعداد أبنائنا لوظائف المستقبل.

وأعلن عن إضافة مسار جديد للثانوية العامة في نظامها الجديد، وهو الحوسبة والذكاء الاصطناعي، ليلائم وظائف المستقبل المعتمدة على التقنية الرقمية.

يذكر أن الوزير حضر جانبًا من القوافل التعليمية المجانية في مادة الفلسفة لطلاب الثانوية العامة، على هامش تفقده لجان الامتحانات، حيث وجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة، خلال متابعته القوافل، قائلًا: "بخصوص امتحانات البابل شيت إذا اكتشفت خطأ اعمل خطأ على اختيارك وظلل الاختيار الصحيح ولا تقلق بشأن هذا الأمر عند التصحيح الإلكتروني لأن هذا عملنا".

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي بورسعيد التربية والتعليم وزير التربية والتعليم مدلرس

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