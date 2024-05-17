أستاذ جغرافيا السكان: ملف اللاجئين بحاجة إلى تنظيم دقيق الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد فريد المتولي، أستاذ جغرافيا السكان ومدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن مصر بحاجة إلى جهاز قادر على التعاون مع أكثر من جهة رسمية لخدمة اللاجئين، وذلك من أجل تعظيم الخدمات في المناطق التي تتواجد فيها هذه الفئة.

حسن إدارة ملف المهاجرين

وأكد الدكتور محمد فريد المتولي، خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن ملف الهجرة بحاجة إلى تنظيم دقيق الفترة المقبلة، من أجل تعظيم الإيجابيات الخاصة به والتقليل من السلبيات، خاصة وأن ملف اللاجئين في مصر تغيرت ملامحه بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين للدولة المصرية في ظل الحروب والصراعات الحالية بالمنطقة العربية.

رسائل الإعلام

وأضاف في حديثه، أن الإعلام عليه توجيه الكثير من الرسائل الهادفة حتى يكون هناك إدارة جيدة لملف المهاجرين، حيث عدم تولي هذا الملف بقدر من الأهمية والحكمة سوف يؤدي إلى ارتفاع مشاعر الكراهية لدى الشعب المصري لأي أجنبي متواجد في الدولة، وذلك لأن المواطن سيشعر أن الأجنبي يقاسمه في خدماته ومستحقاته.