الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع بقلين في كفر الشيخ

جانب من رفع الإشغالات
جانب من رفع الإشغالات

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ،  جهود الوحده المحلية بقلين، برئاسة اللواء خالد كشك،  فى حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وذلك فى إطار جهود مكثفة لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين.

 

إزالة الإشغالات والتعديات من شوارع مركز قلين

وشدد رئيس مركز ومدينة قلين، بالإلتزام بالقانون، وعدم التعدى على الأرصفة أو إشغال الطريق، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وحماية حقوق المواطنين، ومراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، وحظر إنتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للإنتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإستكمال أعمال الرصف  والإنترلوك، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

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كما كلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، وإستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، علي ضرورة رفع الإشغالات من شوارع كافة المدن والمراكز وأيضا شن حملات نظافة مكثفة وتجميل للشوارع، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والعمل علي تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وأيضا العمل علي استقبال المواطنين والاستماع لمشاكلهم والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن.

حملات نظافة رفع الإشغالات مركز قلين شوارع قلين محافظة كفر الشيخ

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