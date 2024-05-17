الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى فى القمة العربية

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في القمة العربية

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي -خلال اجتماع القمة العربية بالمنامة- بأنه لا يرى إرادة سياسية دولية حقيقية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإن الحرب الإسرائيلية على غزة تفرض الاختيار بين مساري السلام أو الفوضى.

في صحيفة "الرأي" وتحت عنوان "السيسي: الحرب الإسرائيلية على غزة تفرض الاختيار بين مساري السلام أو الفوضى" قالت الصحيفة، إن الرئيس السيسي أكد في كلمته في القمة العربية أن سياسة حافة الهاوية في غزة لا يمكن أن تجلب السلام، لافتًا إلى أن النظام الدولي يتعرض لاختبار وتبعاته ستكون كبيرة على السلم والأمن العالميين.

رفض تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تهجيرة

من جهتها، وتحت عنوان "السيسي نرفض تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تهجيرة"، أشارت صحيفة "الأنباء" إلى قول الرئيس السيسي "إنه بينما تنخرط مصر مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ منطقتنا من السقوط في هاوية عميقة، فإننا لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال، ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين، ووجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدمًا في عملياتها العسكرية المرفوضة في رفح".

تأكيد الرئيس السيسي أن إسرائيل تمضي قدمًا في عمليتها العسكرية برفح الفلسطينية

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وكيل "صحة الشيوخ": الرئيس السيسي وجه رسائل هامة للداخل والخارج من المنامة

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كاتب صحفى: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية كاشفة للوضع الحالى بالمنطقة

وتحت عنوان "حل الدولتين" أبرزت صحيفة "الجريدة" تأكيد الرئيس السيسي أن إسرائيل تمضي قدمًا في عمليتها العسكرية برفح الفلسطينية وتستخدم معبر رفح من جانبه الفلسطيني للسيطرة على القطاع، مبينًا أن «مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة وتحملت في سبيل ذلك أثمانًا غالية، وأن التاريخ سيتوقف طويلًا أمام الحرب الإسرائيلية على غزة، كما سيسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القـتل وحصار شعب كامل والسعي لتهجيره قسريًا".

الرئيس السيسي عمليتها العسكرية إسرائيل رفح الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية

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