"البيئة" تدعم تطوير محمية "أبوجالوم" فى جنوب سيناء بـ15 مليون جنيه

وقّعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بروتوكول تعاون لتقديم الدعم المادي من صندوق حماية البيئة للمحافظة لتطوير محمية أبوجالوم الطبيعية، استمرارًا لجهود وزارة البيئة لتطوير شبكة المحميات الطبيعية، وبما يسهم في المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية وتنمية العمل بالمحمية بما يدعم رؤية مصر المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في دفع عجلة التنمية بمنطقة شبه جزيرة سيناء بصفة عامة وبمدن محافظة جنوب سيناء خاصة، لأنها تعد أحد أهم المقاصد السياحية المصرية بالخريطة السياحية العالمية، خاصة السياحة البيئية، حيث يوجد بها أهم المحميات الطبيعية بجمهورية مصر العربية، والتي تتمتع بطبيعة خلابة وتجذب السياحة العالمية، ومنها محمية أبوجالوم الطبيعية التي تستقبل الآلاف من الزائرين سنويًا، وتسعي وزارة البيئة إلى تنميتها والعمل على تطويرها بما يضمن حماية مواردها والحفاظ على استدامتها.

وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى تقديم دعم مالى من خلال صندوق حماية البيئة لمحافظة جنوب سيناء قدره 15 مليون جنيه، لدعم أعمال تطوير مدخل منطقة أبوجالوم بمدينة نويبع بطول خمسة كيلومترات، ويمتد تنفيذ هذا البروتوكول لمدة عام وينتهي بتمام أعمال التطوير.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في جني ثمار خطتها لتطوير المحميات الطبيعية ودعم الاستثمار وزيادة مصادر الدخل بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد استكمالًا لمسيرة النجاحات التي حققتها الوزارة من خلال خططها لتطوير المحميات وانعكاس هذه الخطط على زيادة الموارد المالية لصندوق حماية البيئة بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية لدعم العمل البيئي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية المشتركة بين الوزارة والمحافظة، والموقف التنفيذى لها، ومناقشة تفعيل تنفيذ مقترحات الاستثمار البيئى على أرض الواقع داخل المحافظة.

حضر الاجتماع ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، والمهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، وعدد من المستثمرين، والقيادات المختصة بالمحافظة.

الاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية والحديقة المركزية بشرم الشيخ

وخلال الاجتماع، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لمحافظ جنوب سيناء على الجهود التي يبذلها على أرض المحافظة، موضحة أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مقترحات تنفيذ خطط الاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية بالمحافظة، والحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وأيضا مناقشة واستعراض تصور ومقترحات المستثمرين للاستثمار بالحديقة المركزية، تمهيدا لعقد اتفاق قانوني بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء والمستثمرين، حتى يتسنى البدء في التنفيذ.

وأكدت "فؤاد" استمرار تقديم الدعم البيئي اللازم لإتمام المشروعات البيئية بالمحافظة بما يحقق المردود البيئي الجيد، ويحقق مردودا اقتصاديا ويدعم خطط صون وحماية الموارد الطبيعية.

دعم السياحة البيئية وزيادة مواردها

من جهته، تقدم اللواء خالد فودة بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على دعمها اللا محدود وجهودها المستمرة لدفع العمل البيئي بالمحافظة، مستعرضا عددا من الإجراءات والمقترحات التى تقدم بها المستثمرون تمهيدا لتطبيقها، حيث تم عرض فيلم تسجيلى بالمقترحات المزمع تنفيذها بالحديقة المركزية، مؤكدا التزام المحافظة بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة وجميع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة لاستمرار ما تحقق من نجاحات بالمحافظة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تلتزم من خلال البروتوكول بعدد من البنود، من أهمها القيام بأعمال تطوير مدخل منطقة أبوجالوم بمدينة نويبع، بطول خمسة كيلومترات، وإتمام تلك الأعمال وفقًا للاشتراطات البيئية، على أن يتم تنفيذها بمعرفة الجهات المختصة، وكذلك اعتماد الوثائق والإشراف الفنى، ومتابعة أعمال التطوير وفقًا للرسومات الهندسية والمعمارية، والتعامل مع الجهة المنفذة فنيًا وماليًا وقانونيًا، بالإضافة إلى وضع الشعار الخاص بالوزارة على كافة المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال هذا التمويل والتنويه عن مساهمتها كداعم لهذه المشروعات.