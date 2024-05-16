الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير العرابى لـ"الشاهد": التعصب الدينى شىء متأصل فى الشخصية الإسرائيلية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن خسائر الأرواح أكثر ما يؤلم الإسرائيليين.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، اليوم الخميس،"التعصب الديني شىء متأصل في الشخصية الإسرائيلية واليهودية وهو موضوع مهم جدا ويجب وضعه في الاعتبار عند تحليل المواقف، وهم يقولون علي نفسهم الوحدة الديمقراطية في المنطقة وهذا غير منطقي وصحيح".

وتابع: "رئيس الوزراء له سلطة مطلقة والكنيست الإسرائيلي ليس لديه القدرة علي وقف إطلاق النار، ولكن رئيس الوزراء هو من يقرر مع مجلس الحرب كأن هناك دولة بدون مؤسسات، والعالم أجمع يسير وراءه، ونحن أمام مجتمع معقد لحد كبير، ولكن الإقليم لديه محددات فلابد من الالتزام بهذه المحددات، وعدم الخروج عنه، ومحددات الإقليم بسيطة وجميلة السلام والاستقرار والتنمية".

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