الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورة تدريبية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية لصيانة وتركيب أجهزة التكييف

جانب من الحدث بجامعة
جانب من الحدث بجامعة الدلتا التكنولوجية

استقبلت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فريقًا من إدارة التدريب والدعم الفني بمجموعة العربي للتجارة والصناعة، برئاسة المهندس خالد عبيد سلام مدير إدارة التدريب.

حيث تم تنظيم دورة تدريبية مكثفة لعدد 25 طالبا من طلاب برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف، بحضور الدكتور حمدى قطب رئيس برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف، المهندس إسلام قنديل والمهندس أحمد موسى.

تدريب الطلاب علي كيفية التعامل مع أنظمة التبريد والتكييف

خلال الدورة، تم تدريب الطلاب علي كيفية التعامل مع انظمة التبريد والتكييف المختلفة المستخدمة في المنازل والمصانع ووسائل النقل، وكذلك عمليات الصيانة لهذه الأجهزة وطرق اللحام والوصلات المستخدمة في الوحدات الخارجية والداخلية لجهاز التكييف، كما تم التعرف علي الأدوات والعدد المستخدمة في صيانة وتركيب أجهزة التكييف، وكيفية تقطيع وتركيب مواسير الفريون وعمليات شحن أجهزة التكييف وكيفية معالجة المشكلات بصورة سريعة وفعالة دون إغفال وسائل السلامة العامة.
 

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بالإضافة الى تعريف الطلاب على أجهزة القياس المختلفة المستخدمة في أنظمة التبريد والتكييف مثل أجهزة قياس درجة الحرارة والضغط والرطوبة النسبية، فضلًا عن التعرف على قواعد السلامة والصحة المهنية في أنظمة التبريد والتكييف المختلفة.

من جانبه، وجه الدكتور عربى كشك الشكر والتقدير الى مجموعة العربى للتجارة والصناعة على التعاون المثمر لتدريب طلاب الجامعة، وتأهيلهم لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، كما وجه الشكر إلى أساتذة القسم والهيئة المعاونة على مساعدتهم الدائمة للطلاب لتحقيق التميز والظهور الدائم بصورة مشرفة واحترافية.

وأضاف الدكتور كشك حرص الجامعة الدائم على توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية ملائمة لتجهيز الطلاب نحو الابتكار والإبداع، وتنمية خبراتهم وقدراتهم؛ لإعداد خريج مدرب قادر على التميز والمنافسة فى سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية.

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