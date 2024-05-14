الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط نصاب احترف النصب على راغبي الشهادات العليا المزيفة بالمنوفية

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية، لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى العديد من المجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة – 8 أكلاشيهات - مطبوعات دعائية – جهاز حاسب آلى لاب توب "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية كيان تعليمي وهمي النصب والاحتيال جرائم الأموال العامة محافظة المنوفية دورات تعليمية

مواد متعلقة

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

حواديت لميس

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

مصر ترد رسميًا على "مطالب إسرائيل بفتح معبر رفح"

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

ضبط أجنبى يتنمر على الفتيات فى الجيزة

"مفيش فرح الساعة 12".. ماذا قال دفاع سائق أوبر المتهم باغتصاب فتاة مدينة نصر؟

تهديد بإسقاط القيد وضياع المعاش.. أزمة تواجه محامي الإدارات القانونية| تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟