سقوط نصاب احترف النصب على راغبي الشهادات العليا المزيفة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية، لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى العديد من المجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة – 8 أكلاشيهات - مطبوعات دعائية – جهاز حاسب آلى لاب توب "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.