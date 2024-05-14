الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مقررة "القومى للمرأة" ببنى سويف تستعرض جهود مبادرة "مراكب النجاة"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استعرضت نرمين محمود مقر فرع المجلس القومي للمرأة فى بنى سويف، جهود الفرع بشأن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومحاولة إيجاد البدائل الإيجابية للشباب والأسر المستهدفة، منها: نفذ المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف ما يقرب من 10 حملات لطرق الأبواب خلال عام 2024/2023 بمشاركة 50 رائدة ومتطوعة لكل حملة بمعدل 1275 زيارة يوميًا للوصول إلى الفئات المستهدفة والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة ورسائل مناهضة العنف ضد المرأة والتوعية بالمشكلات المجتمعية، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء بالمحافظة، كما تم تنفيذ عدد 171 جلسة دوار بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة بعدد تدريب 100 إمام بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة استهدفت 171 ألفا من السيدات والرجال داخل القرى.

جاء ذلك خلال الندوة التي تم عقدها بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بنادي الإدارة المحلية، خلال زيارتها للمحافظة، ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد من تلك الظاهرة، وذلك بحضور دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والتعاون الدولي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكدت أنه في محور التمكين الاقتصادي تم تنفيذ عدد 51 تدريبا تثقيفيا ماليا للتوعية بأهمية المشروعات الصغيرة داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالي مستهدف 1785 سيدة، إلى جانب تنفيذ الورش وتم تنفيذ عدد 27 تدريب ريادة أعمال، وبالتنسيق بين مكتب شكاوي المرأة ومركز تنمية المهارات باستهداف 105 سيدات تم تدريبهن على حرف مختلفة، إلى جانب العديد من البرامج التي يقدمها المجلس القومي للمرأة في كافة المجالات الاجتماعية بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة بالمحافظة، ومبادرة تحويشة المنفذة بـ 13 قرية بمركز ببا و8 قرى بمركز ناصر لتنفيذ المجموعات الإدخارية، بمشاركة 72 ميسرة استهدفت 30 ألف سيدة، وفي محور التمكين الاجتماعي تم استخراج عدد 6800 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان بالتعاون مع الأحوال المدنية، وذلك لتمكين السيدات من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع.

بني سويف القومي للمرأة وزير الهجرة محافظ بني سويف الهجرة غير الشرعية

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