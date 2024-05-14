الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مسجل خطر أنشا كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مسجل خطر بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى العديد من المجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الكتب مجهولة المصدر - 3 أكلاشيه - مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية – 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن كيان تعليمي وهمي الإسكندرية ضبط مسجل خطر جرائم الأموال العامة

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