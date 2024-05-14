تنطلق السبت.. تشكيل لجان بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، تشكيل لجان البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، في مصر.

وجاء تشكيل اللجان كالتالي:

الدكتور شريف محمود أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتور منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات، وعبدالناصر محمد رئيسًا للجنة الملاعب.

ويشارك في البطولة 14 دولة حتى الآن هي كل من جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بروندي، اوغندا، أنجولا، الكاميرون، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف للبطولة.

ويقام حفل افتتاح البطولة يوم السبت المقبل، باستاد السلام، على أن يقام في اليوم الواحد 4 مباريات بين المنتخبات المشاركة.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، بالإضافة إلى محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة.

14 دولة تشارك في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة



تستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، والمقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 27 مايو الجارى، على أن تقام المنافسات على ملاعب بتروسبورت.

ويشارك في البطولة 14 دولة أكدت المشاركة حتى الان هي كل من جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بروندي، اوغندا، أنجولا، الكاميرون، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

ويقام حفل افتتاح البطولة يوم السبت المقبل، بإستاد السلام، على أن يقام في اليوم الواحد 4 مباريات بين المنتخبات المشاركة.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصفى، بالإضافة إلى محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة