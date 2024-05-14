الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشارى علاقات زوجية: اشتراك الزوجة مع زوجها ماديًا يضر بالعلاقة

الزواج
الزواج

أكدت الدكتورة سماح عبدالفتاح، استشاري علاقات زوجية، أن التكافؤ بين الزوجين الأساس في الزواج، ولا بد أن يكون الزوج والزوجة على نفس الدرجة أو الزوج درجة أعلى من الزوجة؛ لأن الرجل لا بد أن يأخذ التقدير ويجب ننظر لها نظرة تقدير وكائن قادر ويكون له القدرة على أن يعطي ويحتوي الزوجة وهذه هي فطرة الرجل.

وقالت "عبدالفتاح"، خلال لقائها مع الإعلامية هبة الأباصيري، ومها الصغير، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، إن الحياة لا تستقيم في حالة تبديل الأمور بأن تكون الزوجة هي التي تعطي وتهميش الرجل، موضحة أن اشتراك الزوجة في مساعدة زوجها ماديًا تبدو لدى البعض والمجتمع أنها لطيف وعرف لطيف، ولكن هذا الأمر أضرت بالعلاقة وتركيبة الزواج بين الرجل الشرقي.

وأوضحت أن اشتراك الزوجة مع زوجها في أساسيات إدارة البيت والصرف عليه هو شيء يضر، مؤكدة أن ما يشهده العالم من وضع اقتصادي خلال السنوات الأخيرة هي موجات تضخم لم تمر على العالم من قبل وهو أمر استثنائي، ولكن الأمر الطبيعي هو أن الزوج هو الذي يصرف على المنزل، قائلة: "لو جالي رجل كل دخله 3 قروش لو أنا راضية بيه زي الفل".

ونوهت استشاري علاقات زوجية، بأنه قبل الاشتراك في مساعدة الزوج ماديًا في مصروف المنزل يجب التأكد أولًا من أن تركيبته تقبل هذا الأمر، مؤكدة أن الزوجة تأخذ دور ليس دورها ويرى الزوج أنه نازعته في السلطة. 

 

الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي

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