الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"إكسترا نيوز": استمرار نزوح الفلسطينيين من رفح جنوب غزة

رفح
رفح

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن استمرار نزوح الفلسطينيين من رفح جنوب غزة.

قال التقرير إنه بالتزامن من استمرار تهديد قوات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية يواصل مواطنو القطاع النزوح نحو المجهول، مع تحذيرات الأمم المتحدة من حدوثة كارثة إنسانية غير مسبوقة في المدينة المكتظة بالنازحين.

وأضاف أن التحذيرات الدولية والأممية توالت على مدار الأيام الماضية لدق نقوس الخطر وتحذير قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على تلك الخطوة التي تمثل كارثة إنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين النازحين بالمنطقة، فضلًا عن أنه قد تدفع المنطقة من موجة عارمة من عدم الاستقرار.

جنوب غزة نزوح الفلسطينيين رفح اكسترا نيوز

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