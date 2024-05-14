الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وصفة سحرية للعلاج من السحر والحسد

الحسد
الحسد

استعرض الشيخ أحمد المشد، عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوي، وصفة سحرية للعلاج من الحسد والسحر.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء: "الرسول صلى عليه وسلم وجّه الأمة الإسلامية بتحصين أنفسهم من الحسد والسحر بآية الكرسي".

وأضاف: "لتحصين أنفسنا نقرأ سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة وآية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة، وألم نشرح لك صدرك، وسورة الإخلاص 3 مرات وسورة الفلق والناس".

 وتابع: "ندعو الله سبحانه وتعالى بما فتح علينا من الدعاء وأن يحصننا من السحر والحسد".

وأشار إلى أن هناك أدعية معينة للوقاية من الحسد والسحر، موضحًا أن التعلق بالله سبحانه وتعالى سيقي المؤمن من كل شىء، لأن الله أنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأهم صفات المؤمنين هو التعلق واليقين بالله سبحانه وتعالي لأنه هو من بيده مقاليد الأمور".

أحمد المشد الحسد والسحر سي بي سي الستات مابيعرفوش يكدبوا

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