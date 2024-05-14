الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عن العشم والخذلان.. مها الصغير: "بلاش توعد لو مش هتعمل" (فيديو)

مها الصغير
مها الصغير

استعرضت الإعلامية مها الصغير فقرة مهمة حول العشم خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وتابعت: "العشم حاجة بتوجعنا كلنا، وبتعمل مشاكل كبيرة، وخذلان العشم سبب رئيسي في أي وجع بنحس بيه".

وأضافت:" كلمة حاضر اللى كلنا فاكرينها بتريح، هي بتريح بس بتوجع بعدين، لأنك ممكن تعشم اللى قصادك في الحاجة اللى نفسه فيها فعلًا ويفضل هو مستني وانت ممكن تنسي".

وتابعت:"ممكن يكون عايز يشتغل، وهو مش مستني منك صدقة أو تعطية فلوس هو عايز يشتغل، فلو في فرصة قدامك قوله حاضر، واعمل ده، وانت تنسي وهو متعشم إنه في دماغك، بلاش تعشم وتوعد مادام مش هتعمل".

الستات مابيعرفوش يكدبوا سي بي سي مها الصغير

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