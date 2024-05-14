10 ندوات تناقش المشكلات المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية في شمال سيناء (صور)

نظمت وحدات السكان الفرعية بالمدن الساحلية بمحافظة شمال سيناء، العريش، بئر العبد، الشيخ زويد، رفح المصرية ومدن وسط سيناء نخل، الحسنة ، 10 ندوات توعوية وتثقيفية تناقش القضية السكانية والمشكلات المرتبطة بها بدعم من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وبالتعاون مع الجهات الشريكة، الأزهر، الأوقاف، الصحة، الشباب والرياضة وغيرها من الجهات ذات الصلة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالقضية السكانية، وتكليفاته للحكومة بالحد من تأثيرها المتنامى المباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة.

وقالت أمانى أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إنه من خلال فريق الرصد الميداني بالمحافظة يتم جمع ورصد وتقديم معلومات عن المشكلات المجتمعية للسكان بالمحافظة، حيث تم وضع خطة متكاملة للتنسيق ومتابعة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بخطة السكان بالمحافظة وذلك على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى التابعة مع تحديد المعوقات التى تواجه أعمال التنفيذ وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة، بدعم فنى من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وأضافت أن الندوات ناقشت عددا من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كالإدمان وخطورته على الفرد والمجتمع، زواج القاصرات وأضراره النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات، الصحة الإنجابية للمرأة، الرضاعة الطبيعية وأهميتها لصحة الطفل، التثقيف الصحى للمتزوجين وللشباب المقبلين على الزواج، اختيار شريك الحياة، التفاهم الأسري، انتشار ظاهرة الطلاق بين الشباب والمتزوجين حديثا، العنوسة، غلاء المهور، التسرب من التعليم وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالقضية السكانية.



ومن جانبه لفت خالد عبد الحليم المنسق الإعلامى لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إلى أن تلك الندوتان تساعد فى تقديم معلومات لرفع الوعى بالأمور الحياتية للمواطنين، اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الأسرة، تعمل على تمنيتها واستقرارها وتساعد فى تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

وأضاف عبدالحليم، أن الندوات عقدت برئاسة منطقة خدمات حى الزهور، برئاسة منطقة خدمات حى وسط العريش التابعين لمدينة العريش بقرية ٣٠ يونيو التابعة لمركز ومدينة بئر العبد، بالوحدات الصحية بقرى الخروبة، السكادرة، أبوطويلة، أبوالعراج التابعين لمدينة الشيخ زويد، بقاعة المؤتمرات، الحسنة، نخل بوسط سيناء بقرية نجع شبانة بمدينة رفح المصرية تحت اشراف رؤساء مجالس المدن بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات الشريكة وبحضور رؤساء واعضاء ومنسقو السكان بالوحدات الفرعية للسكان بتلك المدن والقرى والأحياء التابعة بحضور عدد كبير من الشباب من الجنسين من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا.