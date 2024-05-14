الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: لا ينكر مكانة السنة من التشريع إلا جاحد أو معاند

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا ينكر مكانة سنة نبينا، صلى الله عليه وسلم، من التشريع إلا جاحد أو معاند، مستشهدا بقول سبحانه: "مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا".

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وزير الأوقاف: الأزهر سيظل نقيًا باقيًا فى خدمة الدين ونشر سماحة الإسلام

وأضاف "جمعة"، أثناء مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الخامس لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بجامعة الأزهر بعنوان "دور مشايخ الأزهر فى خدمة العلوم الشرعية والعربية"- أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنبأنا عن بعض ما سيكون وما هو كائن وما حدث في القرون والعقود الماضية من محاولات بائسة للنيل من سنته، صلى الله عليه وسلم، حيث يقول نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم): "يوشِكُ أنْ يقعُدَ الرجلُ مُتَّكِئًا على أَرِيكَتِهِ، يُحَدَّثُ بحديثٍ مِنْ حديثي، فيقولُ: بينَنَا وبينَكُمْ كتابُ اللهِ، فما وجدْنا فيه مِنْ حلالٍ اسْتَحْلَلْناهُ، وما وجدَنا فيه مِنْ حرامٍ حرَّمْناهُ، ألَا وإِنَّ ما حرَّمَ رسولُ اللهِ مثل ما حرَّمَ اللهُ".

وأكد أن للأزهر عبر تاريخه الطويل جهودًا عظيمة في خدمة كتاب الله، عز وجل، وخدمة السنة النبوية المشرفة وخدمة اللغة العربية، وكما قال أهل العلم: إن فهم الكتاب والسنة فرض واجب، ولا يتم إلا بتعلم اللغة العربية- وهو شرط أصيل في المجتهد والمفسر- وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويأتي عنوان هذا المؤتمر ليلقي الضوء على جانب يسير من جهود علماء الأزهر الشريف في هذا المجال.

وأضاف: إننا نتحمل تلك الأمانة على العهد أوفياء لديننا ولوطننا وأزهرنا الشريف، نواجه كل وسائل الهدم بمزيد من العمل، ومزيد من الجهد، ومزيد من البناء، فهذا أوان مضاعفة الجهد والعمل، وقد سُئل أحدهم ما حال فلان؟ قال: إذا قيل له إن القيامة غدًا ما وجد مزيد عمل يعمله، هذا أوان العمل لنواجه كل عوامل الهدم بمزيد من الجهد ومزيد من العمل ومزيد من البناء.

وأكد أن الأزهر الشريف انتهج عبر تاريخه الطويل المنهج الوسطي دون إفراط أو تفريط، فكما نواجه كل ألوان الإفراط والتشدد، فإننا نواجه بهذه العزيمة ومنتهى القوة والحزم كل عوامل التفريط والتسيب والخروج عن جادة الطريق.

وتابع: "إذا كنا حريصين على العمل من أجل استعادة خطابنا الديني ممن حاول أن يختطفه يمنة أو يسرة، تشددًا وإفراطًا، أو تسيبًا وتفريطًا، فعلينا أن نبذل طاقتنا أيضا بألا يختطف أزهرنا الشريف، وأن يكون كل منا في كليته أو مؤسسته أو جامعته أمينًا على المنهج الوسطي، لا نسمح لأحد بأن يختطفه أو أن يجور عليه تشددًا أو تسيبًا، لنقف صفًا وسطيًا حقيقيًا في مواجهة أي محاولة اختطاف أو اختراق لمنهجه الوسطي".

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لدكتور محمد مختار جمعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم اللغة العربية

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