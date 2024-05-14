الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"بحوث الصحراء" ينفذ 15 مدرسة حقلية في مجال إنتاج الدواجن بجنوب سيناء

الدواجن
الدواجن

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل الدائم مع المزارعين والمستثمرين لتقديم الدعم الفنى والإرشادى لنشر ثقافة المدارس الحقلية بمحافظة جنوب سيناء.

ونفذ فريق المشروع البحثي "تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء" الممول من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن بمشاركة بعض أساتذة شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن وذلك بتكليف من د أحمد عبد المقصود- رئيس الشعبة.

وقال الدكتور أحمد الحاوي، المدير التنفيذي للمشروع أن المشروع، يهدف إلى رفع وعي المربين وتنفيذ الممارسات الذكية مناخيا لتحسين سبل العيش ومجابهة التغيرات المناخية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بسيناء من خلال تعريف المربيين طرق التربية والرعاية الملائمة للمناطق الصحراوية للقطعان الحيوانية والداجنة والتى تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة وزيادة دخل المربيين بهذة المناطق والاعتماد على الموارد الذاتية إضافة إلى خلق فرص عمل للسيدات البدويات بمنطقة المشروع بمحافظة جنوب سيناء.

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورسعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية، بإلقاء كلمته في الاحتفال الثالث باليوم العالمي للصحة النباتية والذي تستضيفه منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، لمناقشة سبل ارتقاء بمستوى الوعي العالمي حول دور الصحة النباتية في القضاء على الجوع والحد من الفقر، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة وتحفيز التنمية الاقتصادية، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور شو دينو – المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والدكتور أسامة الليثي ( السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات(IPPC))
والسفيرة إليزا جولبرج (السفير الدائم لدولة كندا بمنظمة الأغذية والزراعة FAO).

ونقل موسى تحيات وزير الزراعة للمدير العام للفاو والمشاركين في الاحتفالية وألقى كلمة نيابة عنه أكد فيها أن صحة النبات تعد قضية هامة وحيوية تمسّ الأمن الغذائي العالمي، كما تُؤثّر على حياة الملايين من البشر. 

بحوث الصحراء ينفذ الوفد مدرسة حقلية للمزارعين مجال إنتاج الدواجن بجنوب

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