الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نصائح للتخلص من فوبيا ركوب السيارات الأجرة؟

فوبيا ركوب السيارة
فوبيا ركوب السيارة الأجرة

بعد تكرار حوادث التكرار والتحرش، من سائقي السيارات الأجرة التابعين للشركات، بات من الصعب على أي فتاة أو سيدة تجنب حالة الخوف والرعب بعد تكرار تلك النوعية من الحوادث، بعد أن كانت الوسيلة الأكثر أمانًا للنقل داخل القاهرة الكبرى، بعد تراجع معدلات استخدام التاكسي الأبيض، وانتشار عدد من الشركات التي تقدم خدمات متميزة وبأسعار معقولة وتراعي معدلات الأمان.

 

ويرصد الدستور في التقرير التالي نصائح الخبراء النفسيين للتخلص من حالة الرعب أو الفوبيا التي تصيب السيدات من ركوب السيارات الأجرة، بعد تكرار الحوادث.

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أنواع الفوبيا

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب، إن التخلص من فوبيا ركوب السيارات تنقسم إلى نوعين، إما شخص كان يتعامل مع تلك الشركات وأصابته فوبيا نتيجة تعرضه لموقف معين أو سمعت موقف تعايشت معه، بمعنى أن يحدث نوعا من التوحد مع الحادث، مثلما حدث في واقعة حبيبة الشماع، التي تعايشت معها شريحة عريضة من المجتمع، والخوف من التعرض لنفس الموقف، وهنا نبحث هل الخوف مرضي أو طبيعي، فقد يكون من النوع الثاني وهو أولي أي يصيب الشخص من بداية حياته دون التعرض لموقف، مثل شخص يخاف ركوب الموتوسيكلات.

 

وأضاف، لـ"الدستور"، أنه إذا كان الخوف من بداية حياة الشخص نبدأ العلاج النفسي بمناقشة الشخص حول أسباب المخاوف، مع بدء التجربة، أما إذا كان لديه فوبيا بعد التعرض لموقف يكون العلاج بشكل آخر، ونبحث مدى وجود أسباب مرضية من عدمه للتفرقة بين الفوبيا والوسواس القهري، فقد يكون الخوف غير مباشر، كالخوف من التحرش أو الاغتصاب مثلًا أو خوف مباشر من ركوب السيارات نفسها، وفي كل الحالات نحتاج إلى جلسات نقاشية لتحديد طرق العلاج.

السيارات الأجرة القاهرة فوبيا المخ والأعصاب الطب النفسي الاغتصاب

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