الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اتفاق بين نيودلهى وطهران لتطوير ميناء إيرانى

ميناء إيرانى
ميناء إيرانى

وقّعت إيران والهند، أمس الإثنين، عقدًا مدته 10 سنوات لتطوير وتجهيز ميناء جابهار الاستراتيجي بجنوب شرق إيران، وذلك في إطار سعي الهند إلى تنمية تبادلاتها التجارية مع غرب ووسط آسيا، فيما حذرت الولايات المتحدة الهند من هذه الخطوة.

ووقّع وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بذرباش، ووزير الموانئ والشحن الهندي سارباناندا سونوال العقد في مدينة جابهار، في حفل بثته وسائل الإعلام الرسمية مباشرة.

وسيمنح الاتفاق الهند إمكانية استخدام الميناء مدة 10 أعوام، وهو مرفق قريب من الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان، ويطلّ على المحيط الهندي، بحسب وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية.

وستستثمر شركة "إنديا بورتس غلوبال ليميتد" (India Ports Global Limited) 370 مليون دولار في "توفير المعدات الاستراتيجية"، و"تطوير البنى التحتية للنقل في الميناء".

وقال بذرباش في حفل التوقيع: "يمكن لجابهار.. أن تكون بمثابة نقطة محورية في تنمية عملية العبور في المنطقة".

وأضاف: "نحن سعداء بهذا الاتفاق ولدينا ثقة كاملة في الهند".

بدوره قال الوزير الهندي: "تسعى إيران والهند إلى تطوير ميناء جابهار قدر الإمكان مع الأخذ في الاعتبار مصالح البلدين في الوصول المشترك إلى الأسواق الإقليمية".

وأضاف أن "هذا العقد طويل الأمد يرمز إلى الثقة الدائمة والشراكة الفعّالة بين الهند وإيران".

وحذرت الولايات المتحدة الشركات الهندية من فرض عقوبات عليها، إذا استثمرت في إيران، وذلك في تعليقها على الاتفاق الجديد الذي تم توقيه.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين: "على كلّ كيان - أي كان - معني بصفقات تجارية مع إيران، أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها، والمخاطر المحتملة للعقوبات".

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