قصواء الخلالي تعلق على تصريحات حسام حسن بشأن لاعبي الدوري المصري (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن تصريحات حسام حسن، المديرالفني للمنتخب المصري، أثارت الجدل بشكل كبير في الوسط الرياضي، خاصة بحديثه عن متابعة الدوري المصري الممتاز، قائلا: "لا يوجد لاعب مصري يصلح للعب في منتخب مصر".

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أنه بحسب التصريحات المنشورة في المواقع الصحفية المصرية، فقد أوضح حسان حسن أن المستوى الفنى للدوري المصري الممتاز غير مرضٍ؛ وذلك بسبب ضعف الأداء، مشيرًا إلى أن منتخب بوركينا فاسو يضم 27 لاعبا محترفا ومنتخب غينيا يضم 26 لاعبا محترفا، بينما يضم المنتخب المصري 8 لاعبين محترفين فقط.

وأوضحت "الخلالي"، أن الجملة التي أشارت إلى عدم تواجد لاعبين مصريين يستحقون التواجد في المنتخب المصري أحدثت ارتباكا شديدا في الوسط الرياضي بأكمله.