الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا

صلاح
صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم الريدز في لقاء اليوم نجمنا المصري محمد صلاح ويجاوره في الهجوم لويس دياز وكودي جاكبو.

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، كوانساه، فان دايك، جوميز

خط الوسط: أليستر، إندو، إليوت

خط الهجوم: دياز، جاكبو، صلاح

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

بينما يتصدر ناديا أرسنال ومانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 و85 نقطة على التوالي.

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