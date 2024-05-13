الإثنين 13 مايو 2024
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اقتصاد

انطلاق أول مركز ترفيهي اجتماعي من نوعه في مصر "Boom Room" في اوبن آير مول مدينتي

جريدة الدستور

تطلق شركة جلوبال امريكان اول اعمالها في مجال الابتكارات الترفيهية بالشرق الأوسط من أوبن اير مدينتي تحت اسم العلامة التجارية Boom Room التي عمل على تصميمها شركة بلجيكية وهي الأكبر في مجالها حول العالم KCC. وتعد KCC الشركة الاولى عالميا في مجالها حيث سبق ان طورت اكبر المشروعات الترفيه العالمية مثل انجرى بيردز Angry Birds ونيكيلوديان Nickelodeon وغيرهم.

ألعاب ابتكارية جديدة للشباب في Boom Room

وحرصت ادارة شركة جلوبال امريكان على جذب أرقى واحدث وسائل الترفيه الابتكارية لـ بوم رووم Boom Room أوبن اير مول، حيث جمعت عدة انشطة ترفيهية مبتكرة معا لاول مرة في الشرق الاوسط مثل الميني جولف ( ملعب مغطى 9 حفر )، والبولينج سنتر، ولعبة رمي السهام بطريقة جديدة ومبتكرة ( Social Darts)، ومجموعة متنوعة من ألعاب الفيديو الكلاسيكية، منها الألعاب المفضلة للشباب " Video Games وSport Games "، وألعاب الأركيد الأحدث في العالم Arcade game"، بالإضافة إلى مطعم Pablo & عبده.

فقرات فنية وترفيهية واجتماعية في Boom Room

تضم "Boom Room" أيضًا المسرح الرئيسي Main Stage الذي تجرى عليه العروض الفنية المتنوعة ( التمثيلية والغنائية ) من الفنانين المعروفين، وايضا يساعد فى اكتشاف المواهب الصاعدة فى الـ Post Tags، Hip Hop، Rab Scenes، DJ، Stand up comedies. كما تضم Boom Room 3 غرف مغلقة "Private Rooms" لاستخدمها في الأنشطة الترفيهية والاجتماعية المختلفة ( أعياد ميلاد/ play station groups..). وتم توريد كل الألعاب والانشطة الترفيهية من خلال أفضل الشركات المتخصصة عالميا وبتقنيات هي الاحدث، حيث تستهدف فئة الشباب ومنتصف العمر تحت سقف واحد في Boom Room – Madinaty Open Air Mall.

مفاجئات واحتفالات في افتتاح Boom Room

ومن المقرر ان يشهد الـ "Boom Room" في اوبن اير مول مدينتي يوم الجمعة القادم 17 مايو، احتفالا ضخما بمناسبة الافتتاح يتضمن عروض متنوعة ومفاجئات كبيرة وفقرات فنية يحييها عدد من نجوم الفن والغناء في مصر، مثل ديسكو مصر وأبو الأنوار وعزيز مرقة، فيما ينطلق الافتتاح الرسمي السبت 18 مايو. وستقوم شركة Global American for Entertainment بافتتاح المركز الترفيهي الاجتماعي الجديد في اوبن اير مول على مساحة ألفين متر مربع، بهدف تقديم نمط جديد في عالم الترفيه الاجتماعي وجذب الفئات العمرية - في سن الشباب ومنتصف العمر - والانطلاق إلى العالمية.

ويأتي افتتاح Boom Room في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على توفير مختلف الخدمات، وجذب أحدث الوسائل الترفيهية الاجتماعية في مدينتي، لتكون Boom Room نقطة جذب ووجهة مفضلة للشباب على غرار أكبر المراكز الترفيهية الاجتماعية في العالم، مثل Top Golf في دبي وFlight Club فى انجلترا.

أوبن آير مول بوم روم جلوبال امريكان مركز ترفيهي اجتماعي

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