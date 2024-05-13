"شكري" ونظيره الأمريكي يشددان على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة

شدد وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري ونظيره الأمريكي على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

كما أكد "شكري" لنظيره الأمريكي العواقب الإنسانية التي ستحلق بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني بسبب غلق الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي، لمناقشة الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.