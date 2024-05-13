هل ينجح الذكاء الاصطناعي في مواجهة مافيا تزوير اللوحات الفنية؟

لك ان تتخيل عزيزي القارىء أن وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني اكتشف أكثر من 20 لوحة مزورة تحمل اسمه وتباع بـ 9 آلاف جنيه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وفي الدول العربية مثل مصر وسوريا والعراق، فهناك مافيا تتبنى تزوير أعمال فنانين مصريين أمثال: حسن سليمان، محمد ناجي، راتب صديق، عفت ناجي، محمد حماد، محمود سعيد، أحمد صبري، حسين بيكار، عبدالهادي الجزار؛ حيث تشهد قاعات المحاكم عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الأعمال الفنية المزورة.

اللوحات المزورة من فاروق حسنى لجامعتي نيويورك وهارفارد

حديث فاروق حسني عن اكتشافه 20 لوحة مزورة لأعماله يعد أقل أهمية مما كشفته مارجريت إليس، الأستاذة الفخرية في ترميم الورق في مركز الترميم التابع لمعهد الفنون الجميلة بجامعة نيويورك؛ والتي قالت في تصريحات للصحيفة: «لدينا حوالي 1000 قطعة تم التبرع بها كقطع مزيفة من قبل التجار وهواة الجمع ودور المزادات». «ولكن يتم التبرع بالأشياء من حين لآخر للجامعات والمتاحف التي تم تحديدها لاحقًا على أنها مزيفة»، وأنه من ضمن الجامعات التي تمتلك مجموعات كبيرة من المنتجات المقلدة كل من جامعتي نيويورك وهارفارد، وغالبا ما يستخدمونها كأدوات تعليمية.

هل يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في حل أزمة اللوحات الفنية المزورة ؟

جلب الذكاء الاصطناعي قدرات التعرف على الأعمال الفنية من المزورة من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات وتحديد الأنماط الدقيقة، وذلك من خلال خوارزميات الكشف عن الأعمال الفنية والتي تتعلم من مجموعات البيانات الخاصة بالأعمال الفنية الموثقة للتعرف على الخصائص والسمات الفريدة المرتبطة بالفنانين وأنماط أعمالهم، وهو ما يمكّن الذكاء الاصطناعي من اكتشاف الحالات الشاذة أو التناقضات أو عمليات التزوير المحتملة التي قد تفلت من الخبراء البشريين أو الأساليب العلمية التقليدية، وذلك في الوقت الذى يعتمد فيه الخبراء البشريين على أحكام ذاتية وتحيزات شخصية، فإن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمكن أن توفر تقييمات متسقة وقائمة على الأدلة، مما يقلل من خطر الخطأ البشري والتحيز في عملية المصادقة.

ومؤخرًا، أعلنت منصة EBay أنها قامت بشكل استباقي بحظر نشر 88 مليون نسخة مزيفة مشتبه بها في عام 2022، بينما أزالت 1.3 مليون عنصر من المنصة بعد مراجعة أجراها محقق، كما ذكرت صحيفة الجارديان أن قائمة لوحة "رينوار" تمت إزالتها من الموقع.